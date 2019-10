L’AIA ha ufficializzato i direttori di gara che arbitreranno le gare della 9^ giornata di Serie A. Dopo gli impegni in Champions League, Nicola Rizzoli ripropone i due arbitri che erano stati designati nella massima competizione europea. Daniele Orsato della sezione di Schio aveva diretto l’incontro tra Galatasaray e Real Madrid ed è stato riproposto per il big match di questo turno: il posticipo di domenica alle 18:00 tra Roma e Milan. Sarà affiancato da Irrati (anche lui impegnato come VAR in Lipsia - Zenit) e Cecconi in sala video, gli assistenti saranno Manganelli e Fiorito, con Giacomelli quarto uomo. Marco Guida, invece, reduce dal debutto in Champions dove ha diretto Tottenham – Stella Rossa, arbitrerà la gara delle 20:45 tra Fiorentina e Lazio. Mazzoleni e Lo Cicero saranno al monitor, Mondin e Passeri saranno gli assistenti mentre Piccinini sarà il quarto ufficiale.

Le altre designazioni

Per Lecce – Juventus selezionato l’internazionale Valeri con Pasqua al VAR, mentre Chiffi di Padova dirigerà l’Inter che riceverà il Parma a San Siro (Calvarese in sala video). Spal – Napoli è stata affidata al romano La Penna, affiancato dal VAR Pro Nasca. Completano il quadro delle designazioni: Maresca per Atalanta – Udinese, Doveri per Bologna – Sampdoria, Abisso per Genoa – Brescia, Pairetto per Verona – Sassuolo e Fabbri per Torino – Cagliari.

L’elenco completo

ATALANTA – UDINESE domenica ore 15:00

MARESCA di Napoli

CARBONE – GALETTO

IV: PRONTERA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VALERIANI

BOLOGNA – SAMPDORIA domenica ore 12:30

DOVERI di Roma 1

COLAROSSI – MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI

FIORENTINA – LAZIO domenica ore 20.45

GUIDA di Torre Annunziata

MONDIN – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO

GENOA – BRESCIA sabato ore 20:45

ABISSO di Palermo

MELI – DI IORIO

IV: PEZZUTO

VAR: GIUA

AVAR: TEGONI

HELLAS VERONA – SASSUOLO venerdì ore 20:45

PAIRETTO di Nichelino

GIALLATINI – VECCHI

IV: ROBILOTTA

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO

INTER – PARMA sabato ore 18:00

CHIFFI di Padova

SCHENONE – BACCINI

IV: MARIANI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO

LECCE – JUVENTUS sabato ore 15:00

VALERI di Roma 2

ALASSIO – PAGANESSI

IV: MASSIMI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO

ROMA – MILAN domenica ore 18:00

ORSATO di Schio

MANGANELLI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

SPAL – NAPOLI domenica ore 15:00

LA PENNA di Roma 1

RANGHETTI – VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI

TORINO – CAGLIARI domenica ore 15:00

FABBRI di Ravenna

COSTANZO – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI