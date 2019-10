A soli due giorni dalla conferenza stampa di presentazione come allenatore del Genoa, Thiago Motta parla alla vigilia dell'esordio sulla panchina contro il Brescia: "Le mie sensazioni sono buonissime, i giocatori in allenamento hanno dato tutto e sono convinto che domani faremo una buona partita".

Per Motta non sarà solo il debutto con il Genoa, ma l'esordio assoluto come primo allenatore dopo l'esperienza dello scorso anno nelle giovanili del Psg: "La mia dovrà essere una squadra difficile da battere sia per gioco che per carattere. Non faccio molta distinzione tra il lavoro tattico e quello psicologico. Oggi nel calcio possiamo passare molte istruzioni ai giocatori ma è più importante quello che hanno in testa. Per questo sono dell'idea che domani sera dovremo scendere in campo e dimostrare dal primo all'ultimo minuto di essere squadra".

La contestazione dei tifosi verso la società rischia di appensatire l'ambiente, ma l'ex regista non ci pensa: "Per me e' difficile giudicare quello che sta succedendo coi tifosi. Chiedo loro di stare con la squadra perché vogliamo fare una prestazione bellissima per loro"