Inter-Parma, orari e dove vedere la partita in tv

Il sabato pomeriggio di Serie A passa dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter-Parma sarà la terza partita in ordine cronologico della nona giornata di Serie A. Il fischio d'inizio della sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i ducali di Roberto D'Aversa è in programma sabato 26 ottobre alle 18. L'Inter è tornata alla vittoria nello scorso turno di campionato, cancellando il ko nello scontro diretto con la Juventus grazie al 4-3 sul campo del Sassuolo e salendo a quota 21 punti, e in settimana Lautaro Martinez hanno anche trovato la prima vittoria in Champions League con il 2-0 al Borussia Dortmund. Con il 5-1 al Genoa, invece, il Parma ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro partite di Serie A ed è a quota 12 punti. Nel prepartita, Conte ha parlato del punto che separa l'Inter dalla vetta della classifica, occupata dalla Juventus. "Abbiamo iniziato un nuovo percorso e sappiamo di essere vicini - le parole dell'allenatore - ci dà soddisfazione ma dobbiamo continuare così". A Milano le due squadre si sono già affrontate 25 volte: il bilancio è di 15 successi dei nerazzurri, con 8 pareggi e appena due vittorie del Parma.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Serie A tra Inter e Parma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Giuseppe Bergomi, mentre a bordocampo ci saranno i collegamenti di Andrea Paventi e Matteo Barzaghi