Miralem Pjanic salterà la sfida contro il Genoa nel turno infrasettimanale, ma potrebbe rientrare prima del previsto. Il centrocampista bosniaco, uscito per infortunio al 67’ della sfida pareggiata sabato con il Lecce, si è sottoposto stamattina ad accertamenti clinici presso il J Medical per capire l’entità del problema all’adduttore. Lo stesso centrocampista ha voluto rassicurare i suoi tifosi con una storia sul proprio profilo Instagram: selfie, pollice alto e la scritta “todo bien”. Un segnale dell’ottimismo che filtra dall’ambiente bianconero in attesa del comunicato ufficiale. Se il recupero per il match contro il Grifone è impossibile, non è da escludere che torni in campo per il derby contro il Torino nel fine settimana.