Lazio-Torino, Inzaghi: "A Firenze vittoria importante. Da valutare Immobile e Leiva"

Ci spiega il cambio Milinkovic-Parolo? Jony può giocare in un altro ruolo?

Jony è un ragazzo che ha tantissima voglia e capisce velocemente. Per me può fare benissimo il quinto. In qualche esercitazione può capitare che possa fare la mezzala, ma sono contento per quello che ci sta dando ora. Per quanto riguarda Milinkovic-Parolo: Sergej era stanco dalla partita di Glasgow e sapevo che la Fiorentina era temibile sulle palle alte per questo ho pensato a Parolo