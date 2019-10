Inzaghi cambia in difesa, a centrocampo spazio a Marusic, mentre in attacco Caicedo favorito per affiancare Immobile. Mazzarri valuta il tandem offensivo composto da Zaza e Belotti. Le probabili formazioni di Lazio-Torino (mercoledì ore 21 su DAZN1, canale 209 di Sky)

Nemmeno il tempo di analizzare il turno di campionato appena conclusa che la Serie A torna nuovamente in campo con il turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Tra le sfide da seguire c’è Lazio-Torino, mercoledì ore 21 su DAZN 1 (canale 2019 di Sky), squadre reduci da risultati contrastanti nell’ultimo periodo. La formazione di Simone Inzaghi – rilanciata dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina per 2-1 – cerca il quinto risultato utile consecutivo, il Torino invece – reduce dal pareggio in rimonta contro il Cagliari – va a caccia di quella vittoria che manca ormai da quattro giornate.

Rientri importanti in difesa per Inzaghi

Modulo confermato, ma diversi cambi di formazioni rispetto all’undici sceso in campo a Firenze. Nel 3-5-2 che Simone Inzaghi ha in mente per la gara contro il Torino potrebbero rientrare dal primo minuto in difesa Luiz Felipe e Bastos. A centrocampo Marusic avanti nel ballottaggio con Lazzari, mentre sono da valutare le condizioni di Milinkovic-Savic, reduce da un piccolo fastidio fisico: al momento però il serbo sembra essere candidato a occupare regolarmente la sua posizione in mezzo al campo. In avanti, al fianco dell’intoccabile Immobile, dovrebbe esserci Caicedo. Difficile l’impiego dal primo minuto di Lukaku.

Lazio (3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Zaza con Belotti: Mazzarri ci pensa

Tre punti per lasciarsi alle spalle un momento delicato: è questo l’obiettivo del Torino in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. La novità principale rispetto all’1-1 contro il Cagliari potrebbe essere rappresentata dalla presenza dal primo minuto di Simone Zaza – autore del gol del pari contro i rossoblù – al posto di Iago Falque. Un dubbio per reparto per Mazzarri: in difesa in pole c’è Lyanco, pronto ad affiancare Izzo e Nkoulou; mentre a centrocampo Meité è il favorito per una maglia da titolare.

Torino (3-5-2), la probabile formazione: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Zaza. Allenatore: Mazzarri.