"Conosco benissimo quest’ambiente e sono nuovamente qui per dare ancora una mano alla Juve anche grazie alla mia esperienza". Erano state queste le parole di Gigi Buffon una volta tornato a vestire la maglia bianconera dopo un anno trascorso al PSG. E l’obiettivo del portiere, finora, è stato pienamente raggiunto. Pronto come al solito quando è stato chiamato in causa da Maurizio Sarri per far rifiatare Szczesny, Buffon è sempre più leader della Juventus: non solo importante con le sue parate – straordinaria quella contro il Bologna a tempo scaduto nell’ottava giornata di campionato -, il numero 77 ha assunto il ruolo di vero e proprio motivatore e punto di riferimento per i suoi compagni. Lo ha fatto ancora una volta anche durante il match dell’ultima giornata contro il Genoa, vinto dalla Juventus soltanto grazie a un calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo al 96’. E se il campione portoghese trascina con i suoi gol, Buffon lo fa non solo con le sue parate ma anche con le sue parole.

"Restiamo solidi"

Con le squadre ancora ferme sull’1-1, il portiere non ha mai smesso di spronare i compagni. Nello specifico, prima di un calcio d’angolo, si sente Buffon che ha richiamato l’attenzione dei compagni con parole chiare: "Restiamo solidi! Restiamo solidi di testa", ha gridato il quarantunenne, che ha in questo modo dato un input importante alla squadra in vista del finale di gara. E se all’Inter, la prima inseguitrice della Juventus in classifica, c’è il 'martello' Antonio Conte in panchina, alla Juventus il motivatore non è solo Maurizio Sarri, ma anche Buffon. Che continua ad essere decisivo. In campo e non solo.