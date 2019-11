Dopo le situazioni complesse del turno infrasettimanale, la Serie A si prepara a ripartire per l’undicesima giornata di campionato. Molta attesa per la designazione di Roma-Napoli: sarà Gianluca Rocchi a dirigere lo scontro diretto per il quarto posto allo stadio Olimpico, anticipo delle 15 di sabato. I suoi assistenti saranno Meli e Peretti, Abbattista il quarto uomo, mentre al monitor ci saranno Aureliano e Lo Cicero. Tanta attenzione indirizzata anche verso il derby di Torino, che si giocherà poche ore dopo (20.45) in casa dei granata. Per la partita, Nicola Rizzoli ha scelto un direttore di gara già abituato a gestire gare di questo tipo: Daniele Doveri, che in stagione ha già arbitrato la stracittadina di Milano e in carriera ha già diretto anche quelle di Torino, Genova, Verona e non solo. Doveri infatti ha arbitrato nella scorsa stagione la sfida del campionato greco tra Aris e Paok Salonicco, per la quale la federazione locale ha richiesto un arbitro straniero. Con lui ci saranno gli assistenti Giallatini e Tegoni, il quarto uomo sarà Guida, al VAR invece ci saranno Maresca e Carbone. Per la sfida di San Siro tra Milan e Lazio, la scelta è ricaduta su Calvarese con Manganiello al VAR. L’Inter capolista, di scena sul campo del Bologna, è stata affidata a Federico La Penna, con l’internazionale Valeri ad assisterlo in sala video. Designato un arbitro dell'organico di Serie B per la gara tra Lecce e Sassuolo. Si tratta di Riccardo Ros, classe 1985. Il friulano conta già due direzioni nella massima divisione: la prima risale al 2016 in Chievo-Bologna, mentre la seconda è nello scorso maggio tra Chievo e Spal.

L'elenco completo

ATALANTA – CAGLIARI domenica ore 12:30

ABISSO di Palermo

COLAROSSI – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – INTER sabato ore 18:00

LA PENNA di Roma 1

PASSERI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – PARMA domenica ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

VIVENZI – VECCHI

IV: PRONTERA

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: VALERIANI

GENOA – UDINESE domenica 15:00

PASQUA di Tivoli

MONDIN – BACCINI

IV: MAGGIONI

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: BINDONI

HELLAS VERONA – BRESCIA domenica ore 15:00

MARIANI di Aprilia

FIORITO – SCHENONE

IV: SERRA

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: GALETTO

LECCE – SASSUOLO domenica ore 15:00

ROS di Pordenone

RANGHETTI – GORI

IV: GIUA

VAR: BANTI di Livorno (VAR Pro)

AVAR: LONGO

MILAN – LAZIO domenica ore 20:45

CALVARESE di Teramo

COSTANZO – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: PAGANESSI

ROMA – NAPOLI sabato ore 15:00

ROCCHI di Firenze

MELI – PERETTI

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: LO CICERO

SPAL – SAMPDORIA lunedì ore 20:45

CHIFFI di Padova

LIBERTI – CAPALDO

IV: MINELLI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: PRETI

TORINO – JUVENTUS sabato ore 20:45

DOVERI di Roma 1

GIALLATINI – TEGONI

IV: GUIDA

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: CARBONE