Torino Juve, dove vedere il derby della Mole 2019 in tv e streaming

Due filosofie diverse, due situazioni di classifica quasi opposte. La Juventus, che non ha mai perso in queste prime dieci giornate di campionato, si trova in testa a quota 26 punti, ad una lunghezza di vantaggio dall'Inter seconda. Discorso diverso per il Torino, che non vince dal 26 settembre scorso (2-1 sul Milan) ed è tredicesimo. Due punti in cinque partite per la squadra di Mazzarri, che si vuole mettere alle spalle le sconfitte con Parma, Udinese e Lazio. Nonostante il Toro abbia vinto 11 delle ultime 16 gare interne in Serie A (3 pareggi e due sconfitte), ha pareggiato le due più recenti: potrebbe non trovare il successo per la prima volta sotto la gestione di Mazzarri per tre incontri casalinghi in campionato di fila. Sorride Sarri invece, che ha vinto 10 delle prime 13 sfide sulla panchina della Juventus: solo Fabio Capello nel 2004 e Jesse Carver nel 1949 (entrambi 85%) vantano una percentuale di vittorie migliore. Mazzarri dovrà invertire la tendenza, perché l'ultimo successo contro la Juventus risale al gennaio 2011: da allora l’attuale allenatore del Torino ha ottenuto cinque pareggi e cinque sconfitte, comprese le esperienze passate con Napoli e Inter. Fra i bianconeri, inoltre, potrebbe rientrare Pjanic, che quando vede i granata si scatena: 4 gol e 6 assist, contro nessuna squadra ha partecipato a più reti nel massimo campionato. Si tratta del derby della Mole numero 149 in Serie A. I bianconeri vantano il doppio dei successi rispetto ai cugini: 70 contro 35, con 43 pareggi a completare la statistica. Mazzarri tenta l'impresa.

Dove vedere la partita

La sfida tra Torino e Juventus, valida per l’undicesima giornata di campionato, si giocherà sabato 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.