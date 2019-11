Milan Lazio, orari e dove vedere la partita in tv e streaming

Con Milan-Lazio si chiude il weekend di una settimana di Serie A praticamente senza sosta, ma non la giornata di campionato (ci sarà il Monday Night tra Spal e Samp). A San Siro i rossoneri di Pioli ospitano la Lazio del capocannoniere Ciro Immobile, punta di diamante della formazione di Simone Inzaghi. Il Milan, reduce dal successo nel posticipo del turno infrasettimanale, non potrà contare sul match winner della sfida con la Spal: Suso ha accusato un risentimento muscolare e non sarà della partita, al pari di Musacchio che proprio giovedì sera aveva dovuto abbandonare a partita in corso e che non ha ancora risolto il piccolo infortunio. Ci si aspetta dunque di vedere la linea difensiva del secondo tempo di Milan-Spal, con Calabria e Theo Hernandez terzini e la coppia Duarte-Romagnoli al centro. A centrocampo ci aspettiamo di trovare Paquetà con i due ex Empoli Krunic e Bennacer, con l'algerino nel ruolo di regista al posto di Biglia. Il forfait di Suso, non convocato, apre spiragli di titolarità a Rebic anche se resta favorito Castillejo. Piatek e Calhanoglu dovrebbero partire dall'inizio, con Leao pronto a subentrare dalla panchina.

Dove vedere la partita in tv

La sfida di San Siro, posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A, avrà inizio alle 20.45. Milan-Lazio sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico; a bordocampo i nostri inviati Peppe Di Stefano, Matteo Petrucci e Alessandro Alciato.