Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 11^ giornata

L'undicesima giornata di Serie A si è aperta con tre anticipi: vittoria della Roma sul Napoli, successo in rimonta dell'Inter sul campo del Bologna e successo di misura della Juventus sul Torino nel Derby della Mole. Oggi sono sei le partite in calendario, per un turno che sarà concluso lunedì sera dal posticipo tra Spal e Sampdoria.

Il big match della domenica nell'11^ giornata

Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza tra Milan e Lazio. Fischio d'inizio in programma alle 20:45, per una sfida che opporrà Stefano Pioli al suo passato. L'allenatore oggi al Milan è fresco della prima vittoria alla guida dei rossoneri, conquistata grazie all'1-0 alla Spal, e chiede continuità per la risalita. Di fronte una Lazio reduce dal 4-0 al Torino e in serie positiva da cinque turni in campionato. Simone Inzaghi punta forte sullo stato di forma di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 12 reti in 10 partite. Curiosità: la Lazio non vince in trasferta contro il Milan in Serie A dal 1989 (1-0 per un autogol di Maldini). Da allora 18 successi rossoneri e 11 pareggi.

Le altre partite della domenica

Ad aprire la giornata sarà la sfida delle 12.30 tra Atalanta e Cagliari. Alle 15 il Genoa ospita l'Udinese fresca di addio con Tudor, il Lecce attende il Sassuolo mentre torna a giocarsi in Serie A la sfida tra Verona e Brescia. Alle 18 al Franchi la Fiorentina ospiterà il Parma, mentre alle 20.45 sarà tempo di Milan-Lazio. A chiudere la giornata il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) tra la Spal e la Sampdoria.

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

Atalanta-Cagliari, ore 12.30 - Dazn1 (canale 209 di Sky)

Genoa-Udinese, ore 15.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Lecce-Sassuolo, ore 15.00 - Dazn1 (canale 209 di Sky)

Verona-Brescia, ore 15.00 - Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre);

Fiorentina-Parma, ore 18.00 - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Milan-Lazio, ore 20.45 - Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)