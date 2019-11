Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 12^ giornata

Tre partite in programma nel pomeriggio di Serie A. Muriel con Papu Gomez per Gasperini: Atalanta impegnata in trasferta contro la Samp, dove torna dal 1' Quagliarella. Lazio in casa contro il Lecce: riecco Correa in coppia con Immobile. Out Falco per Liverani, ma ritorna Tachtsidis. Udinese-Spal alla Dacia Arena: sorpresa Paloschi per Semplici, mentre Gotti ritrova Stryger Larsen. Diretta gol su Sky Sport 251

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula. All. Liverani

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Muriel. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becao; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Paloschi. All. Semplici

Lazio-Lecce, le curiosità

La Lazio, reduce dal ko rimediato dal Celtic in Europa League, cerca riscatto in campionato ospitando il Lecce all'Olimpico. Simone Inzaghi, che non vuole staccarsi dal gruppo di testa, ha la possibilità di portarsi a +5 dal Napoli dopo il pareggio della squadra di Ancelotti con il Genoa.

Il Lecce ha segnato 28 reti contro la Lazio in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio: 16 vittorie biancocelesti, sei pari e sei successi giallorossi nel bilancio.

La Lazio ha perso solo una delle 14 partite interne di A contro il Lecce (1-2 nel 2011) - completano nove successi e quattro pareggi.

Simone Inzaghi e Fabio Liverani hanno un passato in comune in biancoceleste: sono 49 le partite di Serie A in cui entrambi sono scesi in campo.

Immobile ha segnato 13 gol nelle prime 11 partite di questo campionato: escludendo lo stesso attaccante della Lazio nel 2017/18 (14 reti), l’ultimo giocatore a fare meglio in Serie A è stato Pedro Manfredini della Roma nel 1960 (15).

Samp-Atalanta, le curiosità



La Samp di Ranieri, che con il successo dell'ultimo Monday NIght ha abbandonato l'ultimo posto scavalcando Spal e Brescia, se la deve vedere con un'Atalanta in salute: la squadra di Gasperini ha fermato il City a San Siro, portando a casa il primo punto in Champions della sua storia. I bergamaschi, in caso di successo a Genova, salirebbero a 24 punti in classifica (+ 5 dal Napoli).

L'Atalanta ha vinto la gara di ritorno della scorsa Serie A contro la Samp: non ottiene due vittorie di fila contro i blucerchiati dal 2008.

Non solo, l'Atalanta non ottiene due successi consecutivi fuori casa di fila contro i blucerchiati in campionato dal 1992.

Quagliarella ha realizzato 11 gol contro l’Atalanta in A, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato. L'attaccante della Sampdoria non trova la rete da sette sfide di A, sua striscia di astinenza più lunga dal febbraio 2017.

Muriel ha giocato solo due partite contro la Sampdoria in Serie A, realizzando ben tre reti: quella blucerchiata è la maglia con cui il colombiano ha giocato più partite (79) e realizzato più reti (21) in campionato.

Udinese-Spal, le curiosità



L'Udinese di Gotti, che nell'ultimo turno di campionato aveva guadagnato tre punti battendo il Genoa a Marassi, ospita una Spal in piena crisi. La panchina dei friulani, dopo le dichiarazioni di Gotti che è fermamente convinto di voler fare il vice, potrebbe vedere un ulteriore cambio nella settimana della pausa: tra i candidati c'è Walter Zenga.

Dal ritorno in Serie A della SPAL, il bilancio contro l'Udinese è in parità, con un successo per parte (2N).

L'Udinese ha trovato il gol in 11 delle 12 partite in casa di A contro la SPAL: 24 reti totali (2 di media a incontro).

Nelle ultime 10 gare disputate in campionato, Okaka ha preso parte attiva a otto reti (sette gol e un assist). L’attaccante dell’Udinese ha realizzato una doppietta nell’unico precedente contro la SPAL in A, proprio alla Dacia Arena (maggio 2019).

Alberto Paloschi ha segnato quattro reti contro l’Udinese in campionato, solo contro il Genoa ha fatto meglio (otto reti). L’attaccante della SPAL non segna in campionato da ottobre 2018: 22 match a secco, suo record negativo nella massima serie.