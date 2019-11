Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 12^ giornata

La dodicesima giornata di Serie A si è aperta venerdì con l'anticipo vinto dal Sassuolo ai danni del Bologna. 90' ai quali sono seguiti altri tre match: sabato sono scesi in campo Brescia e Torino, Inter e Verona, Napoli e Genoa. Oggi saranno sei le partite in calendario per un turno che si chiuderà alle 20:45 con la gara dell'Allianz fra Milan e Juventus.

Il big match della dodicesima giornata

Proprio quello fra bianconeri e rossoneri sarà il big match di giornata. Più per ragioni storiche che di classifica. Fra le due squadre, infatti, ci sono 16 punti di distacco dopo appena 11 giornate, una enormità. Sarri, reduce dalla vittoria di Mosca con conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions, non ha nessuna intenzione di interrompere il cammino quasi perfetto della sua Juventus, che viaggia spedita in vetta alla classifica forte di nove vittorie e due pareggi. Dall'altra parte Pioli vuole dimenticare quanto prima il ko casalingo subito per mano della Lazio. I suoi ragazzi non possono più sbagliare, anche se a Torino in pochi riescono a fare punti. Certo, le statistiche sono impietose. Come ricorda Opta, infatti, da quando esiste lo Stadium la Juventus ha sempre vinto contro i suoi rivali. 8 sconfitte su altrettanti match per il Milan, ben 17 le reti subite. Sarri inoltre ha vinto tutte le prime sette partite casalinghe in bianconero (tutte le competizioni), così come fece Allegri prima di lui (fermatosi a quota otto). Insomma, al Milan servirà un'impresa.

Le altre partite della domenica

La domenica di Serie A si aprirà però all'ora di pranzo, quando alle 12:30 si affronteranno Cagliari e Fiorentina. La squadra di Maran, a pari punti con la Lazio quarta, sogna in grande. Dall'altra parte i viola sono reduci dal pareggio del Franchi con il Parma e sanno di avere un'occasione importante per avvicinarsi all'Europa. Per quanto riguarda la zona Champions, alle 15 andranno di scena sia l'Atalanta che la Lazio. I nerazzurri, provati dall'impegno di coppa contro il Manchester City, faranno visita alla Sampdoria, mentre la squadra di Inzaghi, scottata dal ko con il Celtic maturato al 95', ospiteranno il Lecce. Nel mezzo, sempre alle 15, anche il match salvezza della Dacia Arena fra Udinese e Spal. Prima di Juve-Milan, alle 18, in campo anche la Roma, che cercherà di uscire con i tre punti dal Tardini, dove il Parma ha due volti (tre vittorie e altrettanti pareggi).

Domenica 10 novembre, il calendario

Cagliari-Fiorentina, ore 12:30, Dazn1 (canale 209 di Sky)

Udinese-Spal, ore 15, Dazn1 (canale 209 di Sky)

Sampdoria-Atalanta, ore 15, Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre);

Lazio-Lecce, ore 15, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra)

Parma-Roma, ore 18, Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Juventus-Milan, ore 20:45, Sky Sport Serie A 202 e 251