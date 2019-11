Roma, Fonseca: "Non c'è nessun caso Florenzi, è tutto normale"

Paulo Fonseca ha risposto ad alcune domande sul caso che continua a tenere banco dalle parti di Trigoria: "Per me Florenzi è importante. Garantisco che non c'è nessun problema"

Paulo Fonseca, intercettato dai microfoni di Sky Sport a Nyon in occasione dell'Elite Club Coaches Forum, ha risposto ad alcune domande. Il caso Florenzi continua a tenere banco nell'ambiente giallorosso, ma Fonseca è categorico: "Non c'è nessun caso. È tutto normale". Il numero 24 anche contro il Parma è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina per novanta minuti, nonostante la stanchezza e la poca lucidità generale della squadra di Fonseca. L'allenatore traccia anche un bilancio di questo avvio di stagione: "Stiamo iniziando un nuovo progetto ma sono molto soddisfatto. Sono contento di essere a Roma".

Nessun problema con Florenzi

Il portoghese risponde anche a Roberto Mancini: "La sua è un'opinione, per me Florenzi è molto importante, è un’opzione in questo momento. Ma garantisco che non c'è nessun problema". L'allenatore dell'Italia, che ha convocato Florenzi per le due partite di qualificazione a Euro2020, in conferenza stampa aveva dichiarato: "Florenzi si è riposato e quindi starà meglio e sarà più fresco per queste partite e per l’Europeo. Per noi è un giocatore importante perchè sa fare diversi ruoli e sa giocare a calcio".