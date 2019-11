Serie A, le migliori giocate della 12^ giornata

Caprari è un giocatore incollocabile nella scala di valori della Serie A. È un’ala che dribbla e crea gioco, ma non è tra le migliori né tra le peggiori. Non gioca in una squadra di bassa classifica (anche se al momento, tecnicamente, sì) né in una di alta classifica. È capace di giocate pazzesche alternate a momenti in cui sparisce del tutto dal campo. Nelle ultime settimane però sta diventando un fattore decisivo nella lotta salvezza della Sampdoria. Ha segnato alla SPAL il gol vittoria al 91’ minuto, fuori casa, e ieri ha disputato un’ottima prestazione, impreziosita da questo ricamo.

La Sampdoria attacca sul lato in inferiorità numerica, una condizione atavica con Ranieri in panchina, e Caprari dialoga con Jankto usando la tecnica per eludere l’intervento dei tanti giocatori dell’Atalanta. Dribbla con una mezza “croqueta” per difendere il pallone, poi, mentre sembra aver perso il tempo per una giocata utile, trova con l’esterno un filtrante complesso per Jankto che nel frattempo è scappato dietro la difesa dell’Atalanta.