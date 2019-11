12/22

MIRALEM PJANIC. Un posto in mezzo al campo non può che essere di proprietà del bosniaco, uno dei giocatori che più rapidamente si è adattato al gioco di Maurizio Sarri. Il regista bianconero è il centrocampista con la differenza più alta tra gol ed Expected Goals in questa Serie A (2.6). In base ai suoi tiri un giocatore avrebbe segnato in media 0.4 gol, mentre lui ne ha realizzati tre