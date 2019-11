Dopo due sconfitte consecutive il Milan alla ripresa del campionato cerca il riscatto contro un Napoli in difficoltà. Stefano Pioli presenta la sfida in conferenza stampa: tutte le parole dell'allenatore rossonero LIVE su skysport.it. Milan-Napoli è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, anche in 4K HDR, sabato 23 novembre alle 18