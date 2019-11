8/12

Centrocampista centrale - FODEN (Manchester City): 30 milioni di euro di valutazione e 293 minuti giocati - Lo scorso ottobre Guardiola era stato chiaro: "Unico incedibile? Foden. Non parte neanche per 500 milioni". Il catalano stravede per il classe 2000 di Stockport. E dunque se lo coccola, crescendolo piano piano. Quest'anno ha giocato solo mezz'ora in Premier e un'ottantina di minuti in Champions - (fonte dati Transfermarkt)

GUARDIOLA: "FODEN L'UNICO INCEDIBILE"