Sampdoria-Udinese (in programma domenica 24 novembre alle 18) potrebbe essere rinviata a causa del maltempo che sta colpendo Genova in queste ore. La pioggia scesa nella notte nelle zona del Ponente genovese ha portato all’esondazione di alcuni fiumi cittadini (nel quartiere genovese di Borzoli sono caduti 225 millimetri di pioggia in poche ore). Frane e smottamenti hanno portato alla chiusura di diverse strade nel capoluogo ligure, ma il centro cittadino e la zona di Marassi (dove il rivo Bisagno si è mantenuto sotto il livello di guardia) non hanno subito danni consistenti. Il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha spiegato la situazione: "Se si dovesse decidere oggi (sabato) la partita si giocherebbe, perché al momento l'allerta meteo rossa (che porterebbe al rinvio della partita, ndr) termina a mezzogiorno di domenica. La risposta definitiva però la avremo solamente domenica a mezzogiorno con l'ultimo aggiornamento meteo".

Disagi anche in Piemonte



Piogge e disagi anche in Piemonte, dove è stata emanata l'allerta arancione per tutta la regione. Nonostante non siano previsti miglioramenti nelle prossime ore, la partita tra Torino e Inter (in campo alle 20.45) non sembra essere al momento a rischio.