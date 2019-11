Torino Inter, orari e dove vedere la partita in tv

Torino-Inter sarà il posticipo del sabato della tredicesima giornata. I nerazzurri giocheranno sapendo già il risultato della Juventus, ma avranno di fronte un ostacolo per loro storicamente difficile. La squadra di Conte infatti non vince da cinque incontri in Serie A contro i granata, si tratta della striscia negativa aperta più lunga per l'Inter. Dall'altra parte Mazzarri spera nella tradizione positiva in casa per il Torino che ha vinto le ultime due partite. Momenti di forma contrastanti tra le due squadre. La formazione di Mazzarri è tornata alla vittoria dopo sei partite senza successi. L'Inter invece è imbattuta da cinque partite consecutive in campionato ed ha ottenuto 31 punti nelle prime 12 partite, un record per i nerazzurri nell'era dei tre punti. In particolare, sono imbattibili in trasferta: sei vittorie su sei fin qui. Successe anche nella stagione 2012/2013, dove però perse proprio alla settima gara. Sarà sicuramente una partita fisica, con il Torino che è la squadra che ha commesso più falli in campionato (189), ma anche la terza che ne ha subiti di più (173).

Dove vedere la partita

La sfida tra Torino e Inter, valida per la tredicesima giornata di campionato, si giocherà sabato 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.