Smalling, un gol e due assist in Roma-Brescia: in arrivo agenti in Italia

La rete che ha spaccato la partita e due assist per il bellissimo gol di Mancini e il definitivo 3-0 di Dzeko. Una prestazione sontuosa di Chris Smalling permette alla Roma di vincere 3-0 contro il Brescia portandosi al quarto posto in classifica a 25 punti. L’ultimo calciatore inglese ad aver segnato almeno due gol in una stagione di Serie A è stato David Beckam nella stagione 2008/2009 con la maglia del Milan. Smalling è diventato un punto fermo nella Roma di Fonseca, guadagnandosi la fiducia con prestazioni di alto livello. Il difensore è arrivato in prestito secco fino a giugno 2020 dal Manchester United. La Roma vuole acquistarlo a titolo definitivo dalla società inglese e la volontà del giocatore è quella di rimanere in Italia. Per questo nella giornata di domani sono attesi nella Capitale gli agenti di Smalling per discutere dell’acquisto a titolo definitivo del calciatore inglese. Si prospetta dunque un possibile futuro insieme anche dopo la fine di questa stagione.