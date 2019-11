Sassuolo-Lazio 1-2: gol e highlights. Decide una rete di Caicedo al 91'

Al Mapei la partita si decide nel finale. Al 34' sblocca la sfida il solito Ciro Immobile col gol numero 17 in stagione. Pari di Caputo allo scadere del primo tempo sugli sviluppi di un corner. Al 91' segna Caicedo dentro proprio negli ultimi minuti di partita. Quinta vittoria di fila per Simone Inzaghi, momentaneamente al terzo posto solitario della classifica

SASSUOLO-LAZIO 1-2

34' Immobile (L), 45' Caputo (S), 91' Caicedo (L)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli; Djuricic (69' Kyriakopoulos), Locatelli (75' Bourabia), Boga (88' Raspadori); Caputo. All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (50' Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (50' J. Lukaku); Correa (79' Caicedo), Immobile. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Peluso (S), Lulic (L), Luiz Felipe (L), Bastos (L)

Zampata di Caicedo: la Lazio vince nel finale con un gol pesantissimo. Dalla panchina la mossa decisiva di Inzaghi: una giocata da centravanti puro d'area di rigore sul suggerimento del solito Luis Alberto. Un'ottima Lazio del primo tempo (in gol con Immobile) era stata raggiunta in extremis di primo tempo da Caputo. Una partita bella e piacevole, dove nella ripresa è stato poi il Sassuolo a spaventare di più gli avversari, anche se nel recupero il gol questa volta è stato a firma biancoceleste. Inzaghi infila così la quinta vittoria consecutiva in campionato che non accadeva dall'ottobre 2017. Con almeno due gol realizzati nelle ultime otto partite di campionato come non succedeva addirittura dal 1936-37. È la forza di quello che attualmente è il secondo miglior attacco della A (30, contro i 31 dell'Atalanta), attualmente al terzo posto solitario del classifica.