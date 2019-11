Probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria

La sfida della Sardegna Arena archivia la 14^ giornata di Serie A. Maran senza gli squalificati Olsen e Cacciatore, c'è Rafael in porta. Nainggolan in coppia con Joao Pedro alle spalle di Simeone. Ranieri perde De Paoli e Bertolacci ma recupera Quagliarella. Diretta lunedì 2 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

La quattordicesima giornata si chiude a Cagliari, dove arriva una Sampdoria che nella gestione Ranieri ha ottenuto 9 punti in 6 partite. La squadra di Maran ha però conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare interne di campionato e vuole continuare a correre in classifica, forte anche di un'imbattibilità che perdura da 11 partite. Numeri opposti: di fronte ci saranno la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A (17.5% per il Cagliari) e quella con la peggiore nel torneo in corso (4.7% per la Sampdoria). Fischio d'inizio lunedì 2 dicembre alle 20.45.

Cagliari, Rafael e Faragò pronti dal 1'

Il finale molto teso della partita pareggiata per 2-2 lunedì scorso a Lecce ha lasciato scorie pesanti in casa Cagliari dal punto di vista disciplinare: Olsen sarà fermo per 4 turni, Cacciatore salterà la sfida alla Sampdoria. Tra i pali è scontato l’utilizzo, mentre a destra è forte la candidatura di Faragò, che venerdì si è allenato con il gruppo, con Mattiello e Pinna in alternativa. A sinistra Luca Pellegrini è in vantaggio nel ballottaggio con Lykogiannis. A centrocampo Castro contende una maglia a Rog, mentre è certa la presenza di Nainggolan in linea con Joao Pedro alle spalle di Giovanni Simeone. Out gli infortunati Ceppitelli e Birsa.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All.: Maran

Sampdoria, recupera Quagliarella. Out De Paoli e Bertolacci

La vittoria dello scorso turno in casa contro l'Udinese costa due forfait alla Sampdoria. In vista del Monday Night non recuperano Bertolacci e De Paoli. Il forfait dell'ex Chievo, sommato a quello di Bereszynski, apre un buco a destra. Favorito Ferrari, con Murillo al centro della difesa. L'altra soluzione è Thorsby terzino. Ramirez sarà l'esterno destro nel centrocampo a 4, con ballottaggio Linetty-Jankto a sinistra. In attacco invece è recuperato Quagliarella che ha lavorato per tutta la seduta con la squadra e giocherà accanto a Gabbiadini. Fuori causa anche Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Ferrari, Murillo, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri