Probabili formazioni di Napoli-Bologna

Ancelotti cerca una vittoria che in campionato manca da cinque partite e pensa al rientro di Insigne. Davanti conferma per Lozano e Mertens. Il Bologna recupera Danilo e Bani in difesa. C'è Svanberg a supporto di Palacio. Partita in diretta domenica 1 dicembre alle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Il pareggio di Liverpool in Champions League e il confronto del venerdì tra Aurelio De Laurentiis e la squadra dopo i contrasti degli scorsi giorni hanno riportato un clima più sereno in casa Napoli. Ora la squadra di Carlo Ancelotti è chiamata a ritrovare una vittoria che in campionato manca dal 19 ottobre (2-0 al Verona). Domenica di fronte al San Paolo ci sarà però un Bologna che ha interrotto con il 2-2 dello scorso turno contro il Parma una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Trasferta che non sorride agli emiliani: il Napoli ha segnato inoltre almeno tre gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A giocate contro il Bologna al San Paolo (18 totali), trovando sempre la vittoria. Fischio d'inizio domenica 1 dicembre alle 18.

Napoli, Insigne verso il ritorno da titolare

Il rientro di Lorenzo Insigne, out a Liverpool per un problema al gomito, potrebbe essere una delle novità proposte da Ancelotti. Il numero 24 si è allenato con la squadra e può tornare dal 1' nel 4-4-2 di partenza. Può rivedere la maglia da titolare dopo la panchina di Anfield anche Callejon, mentre in difesa c’è ballottaggio Manolas-Maksimovic. Ruiz dovrebbe riprendersi una maglia a centrocampo, mentre Milik prosegue nel programma di recupero e spera di essere convocato. In avanti si va verso la conferma per la coppia Lozano-Mertens.

NAPOLI (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

Bologna, tornano Danilo e Bani in difesa

Recuperi importanti per la difesa in casa Bologna: sono quelli di Danilo e Bani, che hanno scontato il turno di squalifica e sono pronti a riprendersi un posto nel cuore del reparto, con slittamento di Tomiyasu. A centrocampo Medel ha superato il problema accusato nel derby contro il Parma ed è disponibile. Buone notizie anche da Destro, che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ancora fuori Santander, Soriano e Dijks. Svanberg spera quindi di mantenere la titolarità nel tridente dietro a Palacio.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.