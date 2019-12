Lazio-Juve, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Lazio-Juventus?

La partita fra Lazio e Juventus si giocherà sabato 7 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico di Roma.

Dove è possibile guardare Lazio-Juventus?

Il match fra Lazio e Juventus verrà trasmesso in esclusiva su DAZN, canale 209 di Sky.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

La tradizione sorride a Sarri, dal momento che la Juventus ha perso solo uno degli ultimi 29 incontri di Serie A contro la Lazio (22V, 6N), e solo una volta nel parziale ha mancato l'appuntamento con il gol. Nemmeno il fattore campo può tranquillizzare Inzaghi: l'ultimo successo interno dei biancocelesti contro i bianconeri in Serie A risale al dicembre 2003 (2- 0). Da allora 11 vittorie juventine e tre pareggi.

Come arrivano alla partita Lazio e Juventus?

La Lazio vive un momento di forma strepitoso, come dimostrano i sei successi consecutivi in Serie A (mai una striscia più lunga nella sua storia) che l'hanno fatta volare al terzo posto in classifica, a sole sei lunghezze di ritardo dalla Juventus e a sette dall'Inter. Per la prima volta nella loro storia, i biancocelesti hanno segnato almeno due gol in nove gare di campionato di fila. Dal 2000 in avanti, solo due squadre hanno registrato una serie più lunga di questo tipo in un singolo massimo campionato: 10 per l’Inter nel 2006/07 e 10 per l’Atalanta, proprio nel 2019/20. La Lazio inoltre è la squadra che ha segnato più reti nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A (14), mentre nessuna ne ha subite meno della Juventus nello stesso intervallo temporale (tre, proprio come i biancocelesti). Dall'altra parte i bianconeri hanno vinto tutte le sfide di questa Serie A contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, collezionando 18 punti in questa graduatoria, cinque in più della seconda (l’Inter, a 13). Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20, la Juventus è l’unica imbattuta in questa stagione in tutte le competizioni (15V, 4N). Nelle 19 gare conclusive del 2018/19 i bianconeri avevano registrato ben sei sconfitte (9V, 4N).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è il terzo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 17 gol nelle prime 14 gare stagionali di campionato della propria squadra, dopo Antonio Angelillo (21 nel 1958/59) e Felice Placido Borel (17 nel 1933/34). Con le 12 reti segnate alla Lazio in nove sfide nel massimo campionato, Gonzalo Higuaín è il giocatore che ha realizzato più gol nella competizione contro una singola squadra tra quelli attualmente in attività. Inoltre Paulo Dybala ha realizzato sette gol in Serie A contro la Lazio, contro nessuna squadra ha fatto meglio (al pari di Milan e Udinese). La prossima sarà la 200a presenza della Joya con la Juventus in tutte le competizioni.