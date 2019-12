Calendario Serie A, le partite e gli orari della 15^ giornata

Quale partita si gioca venerdì 6 dicembre?

Ad aprire il quindicesimo turno di campionato sarà il match del venerdì sera, ore 20.45, tra Inter e Roma. La squadra di Conte, capolista della Serie A, ospiterà quella di Fonseca, al quarto posto in classifica con il Cagliari.

Quali partite si giocano sabato 7 dicembre?

Come al solito saranno tre le partite in programma il sabato. L'Atalanta ospiterà l'Hellas Verona: fischio d'inizio alle ore 15. A seguire ci sarà la gara tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena alle ore 18, con la squadra di Ancelotti in cerca di riscatto. L'anticipo delle 20.45, invece, sarà quello tra Lazio e Juventus: i biancocelesti ospitano i bianconeri allo stadio Olimpico.

Quali partite si giocano domenica 8 dicembre?

Le sei gare della domenica chiudono la quindicesima giornata di Serie A. Alle 12.30 scontro salvezza al Via del Mare tra Lecce e Genoa. Tre le gare alle 15. All'Olimpico Grande Torino i granata sfidano la Fiorentina. Al Mapei Stadium il Sassuolo proverà a fermare la marcia del Cagliari. Altro match salvezza, infine, sarà quello tra SPAL e Brescia. Alle ore 18 riflettori puntati sullo stadio Ferraris per Sampdoria-Parma. Chiude il programma il posticipo delle 20.45 tra Bologna e Milan allo stadio Dall'Ara.

Qual è il big match della 15^ giornata?

I big match di questo turno saranno due. Il primo quello di San Siro tra l'Inter e la Roma. I nerazzurri, battendo la Spal, nell'ultimo turno hanno sfruttato il pareggio della Juventus contro il Sassuolo per ritornare al primo posto in classifica. I giallorossi, invece, sono al quarto posto a pari punti con il Cagliari a quota 28 punti, a due lunghezze dalla Lazio terza, con 3 punti di vantaggio sull'Atalanta e 8 sul Napoli. L'altro big match sarà quello dello stadio Olimpico tra Lazio e Juventus. I bianconeri cercano riscatto dopo il 2-2 interno contro il Sassuolo, ma i biancocelesti sono terzi a quota 30 e vanno fortissimo.

Venerdì 6 dicembre

Inter-Roma, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra);

Sabato 7 dicembre

Atalanta-Verona, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Udinese-Napoli ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Lazio-Juventus, ore 20.45, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Domenica 8 dicembre

Lecce-Genoa, ore 12.30, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Torino-Fiorentina, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Spal-Brescia, ore 15.00, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Sassuolo-Cagliari, ore 15.00, Sky Sport 253 (satellite e fibra);

Sampdoria-Parma, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Bologna-Milan, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra).