Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 15^ giornata

Spal-Brescia, le scelte degli allenatori

Sfida decisiva in fondo alla classifica di A. Corini ritorna sulla panchina del Brescia e rispolvera il 4312: Romulo alle spalle delle due punte, che sono Balotelli e Torregrossa. Donnarumma in panchina. Per Semplici è 4321, con Jankovic e Petagna in attacco. Confermato Valoti dopo il gol all'Inter, ritorna dalla squalifica Missiroli.