Probabili formazioni di Torino-Fiorentina

Di fronte domenica 8 dicembre alle 15 il Torino, che non vince in casa dal 26 settembre, e una Fiorentina sconfitta nelle ultime tre gare di campionato. Mazzarri verso la conferma dell'attacco leggero, Montella confida nel recupero di Chiesa. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

C'è chi ha dato un calcio alla crisi vincendo le ultime due partite giocate in trasferta ma cerca una vittoria che in casa manca dal 26 settembre. C'è chi ha invece ritrovato la vittoria in Coppa Italia con il 2-0 al Cittadella ma in campionato ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partita. Torino-Fiorentina ha il sapore della potenziale svolta. La partita in calendario domenica 8 dicembre alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino sarà la numero 141 tra le due squadre in Serie A: sin qui si registrano 48 pareggi, 45 vittorie per i viola e successi granata.

Torino, Mazzarri conferma la difesa a 4. Out Belotti

In casa Torino Walter Mazzarri deve fare ancora a meno di Andrea Belotti, infortunato. Per sostituire il capocannoniere granata (7 reti stagionali in A) fiducia ancora all'attacco leggero, con Berenguer sostenuto da Lukic. Fiducia al 4-4-1-1 visto nella vittoria esterna sul campo del Genoa, con De Silvestri e Bremer esterni bassi e la coppia Izzo-Nkoulou al centro. Ci saranno Verdi e Ansaldi in corsia a centrocampo. Panchina per Zaza.

TORINO (4-4-1-1) probabile formazione: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Baselli, Verdi; Lukic; Berenguer. All: Mazzarri

Fiorentina, ottimismo per Chiesa

La buona notizia in casa Fiorentina risponde al nome di Federico Chiesa. Dopo le assenze contro Cagliari e Lecce, il numero 25 è tornato a lavorare con il resto della squadra e dovrebbe far parte della lista dei convocati. Resta solo da capire se lo staff medico viola preferirà farlo rientrare per gradi non rischiandolo immediatamente dall'inizio. Assenti Pezzella e Ribery, con Montella che dopo il turnover di Coppa rilancerà i titolari. In difesa c'è Ceccherini con Milenkovic e Caceres, a centrocampo Benassi nonostante la doppietta contro il Cittadella partirà dalla panchina. In attacco una maglia è di Vlahovic, che potrebbe essere affiancato da Boateng.

FIORENTINA (3-5-2), probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng. All.: Montella