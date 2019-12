7/11

18 aprile 2010, LAZIO-ROMA 1-2 (14’ Rocchi, 53’ rig e 63’ Vucinic). Al ritorno Ranieri fa bis, con la Lazio di Reja che va in vantaggio nel primo tempo e sbaglia un rigore con Floccari (parato da Julio Sergio) in apertura del secondo. Scampato il pericolo, i giallorossi si risvegliano e vincono con la doppietta di Vucinic, mantenendo la testa della classifica a 4 giornate dalla fine. Per Ranieri però arriva ancora un secondo posto in campionato, sempre dietro all’Inter: titolo “buttato” perdendo contro la Sampdoria all’Olimpico alla giornata dopo il derby