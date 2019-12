La giornata di Serie A comincia con un insolito anticipo del mercoledì, dovuto all’impegno della Juventus in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Nello stesso giorno si giocherà anche il recupero della 7^ giornata tra Brescia e Sassuolo, che fu rinviata per la scomparsa del presidente del club emiliano, Giorgio Squinzi. Per la sfida tra Sampdoria e Juve, Nicola Rizzoli ha scelto di affidarsi a Gianluca Rocchi, reduce dalla designazione come VAR in Brescia – Lecce. Lo assisteranno Ranghetti e Chiari, con Giua quarto uomo e Banti e Lo Cicero al monitor. La gara del Rigamonti invece è stata assegnata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, internazionale che ha diretto Napoli – Parma nello scorso turno di campionato. Gli assistenti saranno Mondin e Rocca, Chiffi il quarto uomo, Nasca e Paganessi i due VAR.

BRESCIA – SASSUOLO mercoledì ore 20:45

DI BELLO di Brindisi

MONDIN di Treviso – ROCCA di Catanzaro

IV: CHIFFI di Padova

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: PAGANESSI di Bergamo

SAMPDORIA-JUVENTUS mercoledì ore 18:55

ROCCHI di Firenze

RANGHETTI di Chiari – CECCONI di Empoli

IV: GIUA di Olbia

VAR: BANTI di Livorno (VAR Pro)

AVAR: LO CICERO di Brescia

Domenica come detto si giocherà la Supercoppa Italiana. Per l’occasione, sono stati designati gli ufficiali di gara.

JUVENTUS – LAZIO domenica ore 17:45

CALVARESE di Teramo

COSTANZO di Orvieto – PERETTI di Verona

IV: MARESCA di Napoli

VAR: MAZZOLENI di Bergamo (VAR Pro)

AVAR: GIACOMELLI di Trieste

RIS.: ALASSIO di Imperia