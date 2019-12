Le assenze di Brozovic e Lautaro per squalifica complicano le scelte di Conte. Contro il Genoa sembra sicuro il recupero di Candreva e Bastoni, che hanno lavorato in gruppo. Invece, Sensi e Gagliardini lo hanno fatto solo in parte

Due pareggi nelle ultime due partite di campionato, intervallate dalla sconfitta subita in Champions League dal Barcellona. A San Siro l'Inter dovrà superare il Genoa per ritrovare i tre punti. Per Conte però sono diversi i problemi di formazione. Peseranno nelle scelte dell'allenatore le assenze per squalifica di Brozovic e Lautaro Martinez, ma ci sono buone notizie per alcuni recuperi degli infortunati. Sono tornati a lavorare in gruppo Candreva e Bastoni, che hanno svolto tutta l'ultima sessione insieme ai compagni.

Lavoro parzialmente in gruppo per Sensi e Gagliardini

Notizia invece parzialmente positiva i recuperi di Sensi e Gagliardini. I due centrocampisti hanno iniziato l'allenamento con i compagni, prima di svolgere un lavoro differenziato. Si è allenato a parte anche Borja Valero che sta cercando di recuperare da un affaticamento al polpaccio. In avanti vista l'assenza di Lautaro Martinez, possibile ballottaggio tra Politano ed Esposito, con il primo che potrebbe ritrovare la maglia da titolare in campionato dopo quasi tre mesi. Da non escludere anche un possibile cambio di modulo. Conte si prenderà comunque tutti i giorni disponibili per fare la scelta definitiva, aspettando altre buone notizie dall'infermeria.