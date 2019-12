L'attaccante portoghese ha deciso la gara contro la Sampdoria, salendo fino a 2.56 m di altezza per andare a realizzare di testa la rete del 2-1: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra a vincere, abbiamo avuto una buona attitudine per tutti i 90 minuti: vittoria meritata"

Un'elevazione spaventosa per andare a colpire il pallone di testa e siglare il gol che decide Sampdoria-Juventus. La vittoria per 2-1 a Marassi ha la firma di Cristiano Ronaldo, dei suoi 2.56 m di altezza raggiunti e dell'oltre secondo di tempo in cui l'attaccante portoghese è rimasto in aria prima di andare a scagliare il pallone in fondo alla rete.

CR7 ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della gara del Luigi Ferraris, commentando il suo gol e la vittoria che riporta i bianconeri momentaneamente a +3 sull'Inter: "E' stata una partita difficile, la Sampdoria ha giocato molto bene. Noi abbiamo avuto una bella attitudine per tutti i 90 minuti e abbiamo vinto meritatamente".

E sulla rete del 2-1 si è espresso in questo modo: "Non sapevo questi numeri, sono molto contento di aver aiutato la squadra a vincere. L'importante è dare una mano alla Juventus a raggiungere dei titoli".

Un Cristiano Ronaldo che ha affrontato un periodo difficile, complice qualche problema fisico che ora sembra essere completamente risolto: "Ho avuto un problema al ginocchio che mi ha condizionato per un mese ma ora sto molto bene". CR7 è tornato e il gol di questa sera è la testimonianza più limpida di un'ottima condizione fisica.