Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

Conte insegue la Juve e per agganciarla deve battere un Genoa alla ricerca di punti salvezza. Non saranno della sfida Brozovic, Lautaro Martinez e Pandev per squalifica. La partita sarà visibile anche in 4K per i possessori di Sky Q

L’Inter di Antonio Conte deve vincere per non vedersi staccata in classifica dalla Juventus, che dopo il successo sul campo della Sampdoria è certa del primo posto in attesa dei nerazzurri. Dall’altro lato, Thiago Motta cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Tanti assenti illustri: mancheranno infatti Brozovic, Lautaro Martinez e Pandev tutti per squalifica.

Dove vedere la partita

La sfida tra Inter e Genoa, valida per la 17^ giornata di Serie A, si giocherà alle ore 18:00 di sabato 21 dicembre. Sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi; i collegamenti da bordocampo saranno curati da Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.