31 MAGGIO – Chiusa in ogni forma l’avventura Oltremanica, Antonio Conte può finalmente firmare il contratto con il suo nuovo club. L’ultimo giorno di maggio, l’Inter annuncia l’ingaggio dell’allenatore salentino. “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta – afferma il classe ’69 -. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

Conte, la presentazione con l'Inter