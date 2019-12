L'ex giocatore del Napoli ha messo in mostra doti nascoste da portiere, cimentandosi tra i pali. In un video postato sui social il giocatore slovacco salva più volte il gol con interventi prodigiosi da vero portiere

Trentuno partite e tre gol nella sua prima stagione in Cina per Marek Hamsik con il Dalian Yifang, che ha concluso al nono posto in classifica il proprio campionato. Il giocatore slovacco si sta godendo alcuni giorni di vacanza nel suo paese natale prima dell'inizio della nuova stagione. Nella cittadina di Cadca insieme ai suoi amici ha partecipato ad una partita di calcetto nell'inconsueto ruolo di portiere. Un video pubblicato sulla propria pagina Instagram mostra infatti Hamsik impegnato in una serie di interventi tra i pali per colpa dei quali la squadra avversaria non è riuscita a trovare il gol. "Nuova sfida da portiere" ha commentato l'ex giocatore del Napoli protagonista di quattro interventi prodigiosi con i guanti tra le mani.

"Aspetta che tiro io"

Prodezze da portiere che non sono passate inosservate neanche ad alcuni suoi ex compagni di squadra. L'ex Napoli Dzemaili ha infatti commentato: "Aspetta che vengo a tirare io", scherzando sulle capacità dei tiratori avversari. Applausi invece da un altro ex compagno Mariano Andujar che da portiere ha apprezzato gli interventi di Hamsik. Un pomeriggio tra amici per il trentaduenne slovacco che si tiene in forma sempre su un campo di calcio durante le vacanze invernali, cambiando per una volta il proprio ruolo.