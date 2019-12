Il centrocampista bosniaco ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dai Globe Soccer Awards di Dubai: "Vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Allegri è stato con noi a lungo e ora è cambiato tutto, sembra che vada tutto male ma non è così"

Serata di gala ai Globe Soccer Awards a Dubai. Tra i vari ospiti era presente anche Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus prima in classifica in Serie A appaiata all'Inter. Un'occasione per parlare della prima fase di stagione dei bianconeri, come ha fatto il bosniaco in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Qual è il giudizio sulla prima parte di stagione della Juventus?

"Abbiamo la voglia di continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Non è semplice ma passa tutto attraverso il lavoro e gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti. Dobbiamo concentrarci per centrarli".

Abbiamo già visto la vera Juve?

"Stiamo facendo un ottimo campionato e in Champions ci siamo qualificati abbastanza facilmente. Adesso arrivano le sfide importanti e in campionato dobbiamo mantenere questo passo, ci stiamo giocando il campionato con tre-quattro squadre. Tutto è ancora aperto ma noi ci teniamo molto e nel girone di ritorno dovremo ancora aumentare il passo".

Da Allegri a Sarri: cosa è cambiato in questi mesi?

"Allegri è stato qui per tanti anni e quando arriva un nuovo allenatore è tutto nuovo, bisogna abituarsi e conoscersi. E' un passaggio obbligatorio, sembra che vada tutto male ma non è così. Continuiamo a concentrarci sui nostri obiettivi che sono ancora tanti".