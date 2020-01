2/7

PRONTO - Non è certo il freddo di Milanello a fermare il gigante svedese: il suo obiettivo, come dichiarato in conferenza stampa, è quello di farsi trovare al meglio per la prima sfida ufficiale, in programma nella giornata dell'Epifania contro la Samp di Ranieri

Ibra, la conferenza stampa di presentazione: "Sono pronto per giocare"