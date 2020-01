Una scossa per tutto l’ambiente: squadra, compagni e anche tifosi. L’effetto Ibrahimovic non risparmia nessuno e scuote – in positivo – tutto l’ambiente rossonero che, dopo aver accolto a braccia aperte il ritorno dello svedese, si prepara adesso a salutarlo in grande stile. Come? Riempiendo le tribune di San Siro in occasione della sfida contro la Sampdoria in programma lunedì pomeriggio alle ore 15. Per la gara di campionato contro la squadra di Ranieri saranno almeno 56 mila – il dato è destinato ad aumentare ancora fino al giorno del match, prevedibile che si raggiunga la soglia dei 60 mila – i sostenitori rossoneri che assisteranno dal vivo al nuovo esordio con la maglia del Milan dello svedese. Nonostante l’impiego da titolare nell’amichevole contro la Rhodense, squadra che milita in Eccellenza, Ibrahimovic (subito in gol nella sgambata terminata 9-0) dovrebbe inizialmente partire dalla panchina contro la Sampdoria per poi fare ingresso in campo nella ripresa. In questa stagione solo in tre occasioni San Siro ha ospitato più tifosi rossoneri sugli spalti: nel derby con l’Inter (70.440), contro il Napoli (61.658) e contro il Sassuolo (58.005) nel giorno della festa per i 120 anni del club.

Boom social

Botteghini "rigenerati" dall’arrivo di Ibrahimovic, ma l’impatto dello svedese sul mondo rossonero è trasversale e i dati parlano chiaro. Sui social, infatti, l'effetto-Ibra non è passato inosservato, anzi: dal 27 dicembre al 3 gennaio, i giorni "caldi" della trattativa per riportare Ibrahimovic a Milano l’account Instagram del Milan ha fatto registrare un incremento di followers del +1,54%, il miglior risultato tra le prime 20 società europee. Numeri importantissimi inoltre anche per interazioni e mi piaci su Facebook, dove la pagina ufficiale del club rossonero ha fatto registrare, negli stessi giorni, il quinto migliore dato tra i principali 20 club europei.