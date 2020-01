Fonseca deve rinunciare a Fazio per la sfida di domenica 5 gennaio alle 20.45 contro il Torino. Il difensore si è fermato durante l'allenamento di rifinitura e non sarà della partita. L'elenco completo dei convocati della Roma

Dopo la netta vittoria contro la Fiorentina 4-1, la Roma di Fonseca apre il 2020 ospitando il Torino di Mazzarri, che ha perso nell'ultima uscita del 2019 contro la Spal. Nella Roma, oltre agli infortunati Cristante, Santon, Kluivert, Pastore e Zappacosta non è stato convocato nemmeno Federico Fazio. Il difensore ha riscontrato un problema all'adduttore nell'allenamento di rifinitura. Fonseca ha quindi deciso di non rischiarlo per la sfida che attende i giallorossi.

L'elenco dei convocati

Questo l'elenco dei convocati della Roma per la sfida di domenica sera contro il Torino: Pau Lopez, Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Çetin, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Ünder, Kalinic, Antonucci.