Roma-Torino, Fonseca: "Bruno Peres può aiutarci. Kalinic? È importante che resti"

Quali sono le condizioni di Kluivert e Pastore?

"Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma non è al meglio. Non voglio rischiare, ha bisogno di una settimana in più, magari dopo la partita contro la Juventus può essere pronto. Pastore non ha avuto un trauma normale, ma un trauma osseo. È un problema più grave. Abbiamo bisogno di più tempo per lui"