Juve-Cagliari, Sarri: "De Ligt è in ripresa. Kulusevski? Importante arrivare primi"

Alla vigilia della sfida contro la rivelazione Cagliari, l'allenatore bianconero in conferenza stampa: "De Ligt è in ripresa, vedremo se ci sarà". Sul nuovo acquisto Kulusevski: "Importante arrivare prima su un gran prospetto". Sul recupero di Douglas Costa: "Serve tempo. Non si possono rischiare ricadute". Juve-Cagliari è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A lunedì 6 gennaio alle 15