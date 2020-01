Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 18^ giornata

Epifania ricca di grandi sfide in Serie A: si parte alle 12.30 con Bologna-Fiorentina, alle 15 in campo Atalanta, Juventus e Milan. Lecce-Udinese alle 18, Napoli-Inter alle 20.45 è il big match che chiude la 18^ giornata

Il 2020 si è aperto subito nel segno della Lazio, oggi Juventus e Inter sono pronte a riprendere la maratona scudetto. E poi il ritorno di Ibra (dalla panchina contro la Samp), quello di Kulusevski a Bergamo. La Serie A continua nel giorno dell'Epifania con le sei gare che chiuderanno il programma della 18^ giornata. Alle 12.30 scatta il derby dell'Appennino al Dall'Ara, poi tre partite alle 15: Cagliari e Parma cercheranno l'impresa sui campi di Juventus e Atalanta, Milan-Sampdoria mette in palio punti pesanti tra due squadre in difficoltà. A seguire, alle 18 è sfida salvezza al Via del Mare tra Lecce e Udinese. Infine, Gattuso contro Conte, il posticipo delle 20.45: al San Paolo, Napoli-Inter sarà il gran finale di giornata.

Lunedì 6 gennaio



Bologna-Fiorentina, ore 12.30 su DAZN1 (canale 209)

Juventus-Cagliari, ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Milan-Sampdoria, ore 15.00 su Sky Sport 253

Atalanta-Parma, ore 15.00 su DAZN1 (canale 209)

Lecce-Udinese, ore 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Napoli-Inter, ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (anche in 4K)