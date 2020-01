Juventus Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

I bianconeri di Maurizio Sarri devono lasciarsi alle spalle la sconfitta in Supercoppa e confermarsi in vetta alla classifica, il Cagliari invece vuole continuare a stupire. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

La Juventus vuole confermarsi in cima alla classifica, il Cagliari per continuare a stupire in zona Europa: ad entrambe serve vincere per proseguire nel modo migliore il percorso in campionato. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sconfitta in Supercoppa Italiana nell’ultima gara ufficiale del 2019, è tanta dunque la voglia di riscatto in vista della ripresa in Serie A.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Juventus e Cagliari, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva alle ore 15:00 su Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo, la telecronaca in Diretta Gol sarà di Andrea Marinozzi.