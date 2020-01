Il nuovo look della Juve: Rabiot, Demiral e Ramsey le facce del 2020

Non solo la forma straripante di Ronaldo, a segno per cinque gare di fila. La Juve 2020 ha anche il volto di tre giocatori che stanno diventando gara dopo gara insostituibili

Cristiano superstar. E non potrebbe essere altrimenti dopo la prima tripletta in Serie A che lo trasforma nel primo giocatore a segnare tre gol in una partita in tre decadi diverse (anni 2000, 2010 e 2020). Una tripletta che vale la "decima" personale. La decima competizione diversa in cui ha segnato tre gol. Prossime sfide? Hat-trick in Coppa Italia e Europeo, il traguardo è già segnato.

Ma la prima Juve 2020 ha anche altre facce nuove: quella ad esempio di Adrien Rabiot. Spostato sulla destra, lui che invece era abituato a sinistra. Il francese è cresciuto di rendimento e adesso avrà altre opportunità per giocare dall'inizio. Un nuovo riferimento a centrocampo, e anche per lo stile (vedi codino). Dall'eleganza di Rabiot alla grinta di Demiral. Da considerarsi nuovo titolare in difesa vicino a Bonucci. "Bisogna sfruttare il suo buon momento" ha chiosato Sarri che ha fatto i complimenti a Aaron Ramsey, nel ruolo di trequartista. Il gallese è cresciuto molto da un punto di vista fisico, il prossimo step sarà diventare più efficace in chiave offensiva, con assist e gol. Quelli che CR7 ha sempre fatto, insieme a Higuain e Dybala. Loro sono certezza. Rabiot, Demiral e Ramsey le facce nuove della Juve 2020.