Serata speciale per la squadra bianconera, come testimonia una foto di Pjanic su Instagram. Assenti solo Chiellini, Bentancur, Buffon e CR7

Prima a pari punti (45) con l'Inter e reduce dalla larga vittoria in casa contro il Cagliari, la Juventus chiuderà il suo girone d'andata domenica sera, con il big match in casa della Roma.

Una sfida importante, contro l'attuale forza del campionato, per gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno deciso di ritrovarsi per una cena, con location (quasi scaramantica) il ristorante "Del cambio", nel centro storico di Torino: lo stesso scelto per tutti i pranzi precedenti alle sfide di Champions League.

Circostanza (e luogo) ideale per riordinare le idee dopo il primo successo del nuovo anno e prima di una partita delicata e dal peso specifico considerevole.

Come si evince dalla foto pubblicata su Instagram da Miralem Pjanic, grande ex della sfida, sono solo quattro gli assenti alla serata di gruppo: Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur.