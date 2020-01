Cagliari-Milan, la conferenza stampa di Pioli LIVE

Il Cagliari è la sorpresa del campionato. Come ha studiato gli avversari, sembrano un po' in flessione o è un'apparenza?

"Ho un rapporto speciale con Maran, non gli dirò come ci ci siamo preparati. Il Cagliari è stato penalizzato dai risultati, non dalle prestazioni, nelle ultime settimane. Abbiamo visto i loro punti di forza e cercheremo di inibirli, ma dovremo essere noi forti e andare a vincere la partita"