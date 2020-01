10/10

SIMONE VERDI (Torino) - SCONSIGLIATO - Il discorso numerico fatto per Okaka vale anche per Simone Verdi. Il Torino in casa resta sotto quota due reti segnate in quasi il 60% delle partite ma il problema di Verdi è che non centra più la porta. Uno con i suoi piedi non dovrebbe avere grosse difficioltà nell'inquadrare i pali ma anche qui siamo oltre i 300 minuti di gioco senza conclusioni nello specchio