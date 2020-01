Probabili formazioni di Inter-Atalanta

Ultima partita del girone d'andata per Inter e Atalanta. Due essenze pesanti per squalifica per Conte, che però ritrova Sensi. Ballottaggio Hateboer-Castagne per Gasperini. In avanti Pasalic si gioca una maglia con Muriel e Zapata

Per entrambe il 2020 è iniziato con una vittoria importante. L'Inter ha vinto al San Paolo contro il Napoli. Vittoria rotonda invece per l'Atalanta che ha segnato 5 reti al Parma. Le due squadre arrivano all'ultima partita del girone d'andata distanziate di 11 punti in classifica. L'Inter giocherà cercando di mettere pressione alla Juventus impegnata nel posticipo contro la Roma. Per l'Atalanta invece l'opportunità di agganciare il quarto posto occupato proprio dai giallorossi.

La probabile formazione dell'Inter

Due assenze importanti per Antonio Conte che dovrà fare a meno per squalifica di Barella e Skriniar. Rispetto alla partita contro il Napoli, l'allenatore nerazzurro dovrebbe confermare i tre uomini in difesa. Cambi previsti invece a centrocampo dove ai fianchi di Brozovic dovrebbero esserci Gagliardini e il recupero di Sensi. Tutto confermato sulle fasce con la coppa Candreva-Biraghi. Confermato anche l'attacco con la coppia da 30 gol Lukaku-Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

La probabile formazione dell'Atalanta

Un solo possibile cambio per Gasperini rispetto alla partita contro il Parma. Confermata la difesa a tre composta da Toloi, Palomino e Djmisiti. Confermati anche i cinque di centrocampo, unico ballottaggio tra Hateboer e Castagne, con il primo in vantaggio. L'unico cambio dovrebbe essere in attacco dove Pasalic si gioca una maglia con Muriel e Zapata. Sicuri di una maglia da titolare Gomez e Ilicic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini