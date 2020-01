Che Steven Zhang, presidente dell'Inter, sia un grande appassionato di auto e di supercar in particolare, non è certo una novità nuova. Per esempio lo abbiamo ammirato (e un po' anche invidiato) quando nel dicembre 2017, in occasione della cena di Natale nerazzurra, si presentò con una favolosa Pagani Huayra da 2,3 milioni di euro e dalla livrea rigorosamente nerazzurra. L'ultimo acquisto è recentissimo e ha gli stessi colori; il modello, però, ha le dimensioni molto più ridotte: si tratta di una Fiat Abarth 500 (più precisamente dovrebbe trattarsi della nuova Abarth 595) che Zhang ha mostrato sui social network in una soria Instagram. "Sì, sono io @Milano", il messaggio postato. Nei giorni del mercato, con i nerazzurri alle prese con molte trattative in entrata e in uscita, il presidente aveva postato anche una foto all'esterno della sede augurando il buongiorno alla città.