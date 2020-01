Il direttore sportivo nerazzurro è rientrato in Italia dopo la missione a Londra per trattare i due calciatori: "Nessuna novità importante, abbiamo fiducia nel nostro lavoro e non solo per questi due giocatori. Le parole di Conte sul mercato? Sempre d'accordo con l'allenatore"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è rientrato dalla missione di mercato a Londra per trattare con Tottenham e Chelsea per Christian Eriksen e Olivier Giroud. Il dirigente nerazzurro è stato intercettato all'aeroporto di Linate e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato a che punto siano le due trattative: "I tifosi devono avere fiducia in generale, non solo per questi due giocatori, ma nel lavoro che stiamo facendo insieme alla squadra e all'allenatore, per tutto quello che hanno dimostrato in queste partite. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle trattative, ma se potremo fare qualcosa di importante lo faremo".

"Idee brillanti e pochi soldi? Sempre d'accordo con Conte"

Ausilio si è espresso anche sulle parole di Antonio Conte, che nel post partita di Inter-Cagliari ha parlato di un mercato basato su idee brillanti e pochi soldi: "Sono sempre d'accordo con il nostro allenatore". L'operazione inglese dell'Inter continua, con la società nerazzurra che ha ottenuto l'ok sia di Eriksen che di Giroud. Proseguono i contatti con i due club, con l'attaccante francese intenzionato a rinunciare anche a un milione pur di facilitare la conclusione dell'operazione.